Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
6 окт. 2007, 17:00 МСК
6.10.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы