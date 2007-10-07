Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
7 окт. 2007, 17:00 МСК
7.10.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы