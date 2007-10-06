Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
4:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
6 окт. 2007, 14:45 МСК
6.10.2007, 14:45 МСК
суббота
Составы