Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
29 сент. 2007, 19:15 МСК
29.09.2007, 19:15 МСК
суббота
Составы