Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
3:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
29 сент. 2007, 14:45 МСК
29.09.2007, 14:45 МСК
суббота
Составы