Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
29 сент. 2007, 17:00 МСК
29.09.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы