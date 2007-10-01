Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
4:4
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
1 окт. 2007, 22:00 МСК
1.10.2007, 22:00 МСК
понедельник
Составы