Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
2:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
23 сент. 2007, 16:00 МСК
23.09.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы