Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
23 сент. 2007, 17:00 МСК
23.09.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы