Матч завершен
Фулхэм
Лондон
3:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
22 сент. 2007, 19:15 МСК
22.09.2007, 19:15 МСК
суббота
Составы