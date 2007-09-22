Матч завершен
Рединг
Рединг
2:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
22 сент. 2007, 17:00 МСК
22.09.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы