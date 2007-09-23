Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
3:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
23 сент. 2007, 15:30 МСК
23.09.2007, 15:30 МСК
воскресенье
Составы