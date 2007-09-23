Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
2:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 7 тур

АПЛ,

7 тур

Англия
23 сент. 2007, 18:00 МСК
23.09.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы