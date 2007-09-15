Матч завершен
Челси
Лондон
0:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
15 сент. 2007, 19:15 МСК
15.09.2007, 19:15 МСК
суббота
Составы