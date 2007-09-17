Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
1:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
17 сент. 2007, 22:00 МСК
17.09.2007, 22:00 МСК
понедельник
Составы