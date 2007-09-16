Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
1:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
16 сент. 2007, 18:00 МСК
16.09.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы