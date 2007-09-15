Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
15 сент. 2007, 14:45 МСК
15.09.2007, 14:45 МСК
суббота
Составы