Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
1:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
15 сент. 2007, 17:00 МСК
15.09.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы