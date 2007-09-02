Матч завершен
Арсенал
Лондон
3:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
2 сент. 2007, 15:30 МСК
2.09.2007, 15:30 МСК
воскресенье
Составы