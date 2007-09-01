Матч завершен
Фулхэм
Лондон
3:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
1 сент. 2007, 17:00 МСК
1.09.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы