Матч завершен
Рединг
Рединг
0:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
1 сент. 2007, 17:00 МСК
1.09.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы