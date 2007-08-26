Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
26 авг. 2007, 18:00 МСК
26.08.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы