Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
1:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
25 авг. 2007, 19:15 МСК
25.08.2007, 19:15 МСК
суббота
Составы