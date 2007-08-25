Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
2:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
25 авг. 2007, 17:00 МСК
25.08.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы