Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
19 авг. 2007, 17:00 МСК
19.08.2007, 17:00 МСК
воскресенье
Составы