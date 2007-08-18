Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
18 авг. 2007, 19:15 МСК
18.08.2007, 19:15 МСК
суббота
Составы