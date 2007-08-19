Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
19 авг. 2007, 15:30 МСК
19.08.2007, 15:30 МСК
воскресенье
Составы