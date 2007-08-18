Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
0:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
18 авг. 2007, 17:00 МСК
18.08.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы