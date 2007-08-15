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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
1:0
Матч завершен
Дерби Каунти
Дерби
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
15 авг. 2007, 21:45 МСК
15.08.2007, 21:45 МСК
среда
Составы