Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
4:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
5 марта 2008, 23:00 МСК
5.03.2008, 23:00 МСК
среда
Составы