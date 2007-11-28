Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:4
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
28 нояб. 2007, 23:00 МСК
28.11.2007, 23:00 МСК
среда
Составы