Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
5 дек. 2007, 22:45 МСК
5.12.2007, 22:45 МСК
среда
Составы