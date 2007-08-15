Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
1:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
15 авг. 2007, 22:00 МСК
15.08.2007, 22:00 МСК
среда
Составы