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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рединг
Рединг
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
15 авг. 2007, 22:00 МСК
15.08.2007, 22:00 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы