Матч завершен
Рединг
Рединг
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
15 авг. 2007, 22:00 МСК
15.08.2007, 22:00 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы