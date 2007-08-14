Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
1:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 2 тур

АПЛ,

2 тур

Англия
14 авг. 2007, 22:00 МСК
14.08.2007, 22:00 МСК
вторник
Составы