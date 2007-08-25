Матч завершен
Лацио
Рим
2:2
Матч завершен
Торино
Турин
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
25 авг. 2007, 19:00 МСК
25.08.2007, 19:00 МСК
суббота
Составы