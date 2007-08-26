Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
3:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
26 авг. 2007, 16:00 МСК
26.08.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы