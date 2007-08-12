Матч завершен
Арсенал
Лондон
2:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
12 авг. 2007, 14:00 МСК
12.08.2007, 14:00 МСК
воскресенье
Составы