Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:0
Матч завершен
Рединг
Рединг
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
12 авг. 2007, 18:00 МСК
12.08.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы