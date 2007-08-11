Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
2:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
11 авг. 2007, 17:00 МСК
11.08.2007, 17:00 МСК
суббота
Составы