Матч завершен
Челси
Лондон
3:2
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
12 авг. 2007, 15:30 МСК
12.08.2007, 15:30 МСК
воскресенье
Составы