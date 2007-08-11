Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
11 авг. 2007, 19:15 МСК
11.08.2007, 19:15 МСК
суббота
Составы