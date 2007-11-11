Матч завершен
Спартак
Москва
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
11 нояб. 2007, 14:00 МСК
11.11.2007, 14:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы