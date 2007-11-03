Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
3 нояб. 2007, 14:00 МСК
3.11.2007, 14:00 МСК
суббота
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы