Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
3 нояб. 2007, 14:00 МСК
3.11.2007, 14:00 МСК
суббота
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы