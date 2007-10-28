Матч завершен
ЦСКА
Москва
4:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
28 окт. 2007, 16:00 МСК
28.10.2007, 16:00 МСК
воскресенье
Составы