Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
27 окт. 2007, 15:15 МСК
27.10.2007, 15:15 МСК
суббота
Сергей Мацюра
Сергей Мацюра
Главный Судья
Составы