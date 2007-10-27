Матч завершен
Химки
Химки
3:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
27 окт. 2007, 13:00 МСК
27.10.2007, 13:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы