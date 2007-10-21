Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
4:1
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
21 окт. 2007, 15:00 МСК
21.10.2007, 15:00 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы