Матч завершен
Локомотив
Москва
1:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
20 окт. 2007, 18:00 МСК
20.10.2007, 18:00 МСК
суббота
Юрий Ключников
Юрий Ключников
Главный Судья
Составы